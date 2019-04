Pose: la seconda stagione dello show debutterà a giugno

FX ha annunciato, attraverso un breve video di quindici secondi, che la seconda stagione di Pose inizierà a giugno. Nonostante la durata di pochi attimi, il video lascia intravedere parte della trama dello show, che andrà avanti nel tempo fino al 1990. La serie è ideata da Ryan Murphy ed è stata accolta positivamente dalla critica.

Nella seconda stagione di Pose la ballroom community si è pienamente radicata nella cultura popolare, e l'House of Evangelista centrale della serie sarà costretta a rivalutare totalmente i propri obiettivi.

Il secondo ciclo di episodi - dopo il rinnovo della FX - saranno ambientati nel cuore della crisi dell'AIDS, con la reazione di un gruppo di attivisti che raggiunge il culmine.



Pose esplora la realtà variegata della vita e della società di New York. Il mondo della ball culture, l'ascesa verso il lusso nell'era Trump, e la scena sociale e letteraria dell'epoca. La prima stagione ha ottenuto ottime critiche da parte degli addetti ai lavori che hanno elogiato la combinazione di stile, energia ed esilarante drammaticità della performance del cast, con una media di circa 600.000 spettatori ad episodio.

Ryan Murphy e il suo team hanno reclutato il più grande cast di attori transgender in ruoli da protagonisti della serie, insieme al più grande cast d'interpreti LGBTQ; tra i più noti MJ Rodriguez nei panni di Blanca, Dominique Jackson in quelli di Elektra e Indya Moore in quelli di Angel. Nel cast anche Evan Peters e James Van Der Geek.

La seconda stagione di Pose arriverà su FX a partire dal 9 giugno.