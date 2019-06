Pose: la serie di Ryan Murphy fa record e viene rinnovata per una terza stagione

Secondo quanto riportato su Deadline, Pose è stata rinnovata per una terza stagione dal network FX dopo che la premiere della seconda mandata di episodi ha toccato cifre record di spettatori.

La serie prodotta da Ryan Murphy, Brad Falchuk and Steven Canals, Fox 21 Television Studios e FX Productions tornerà quindi per una terza stagione presumibilmente nel corso del 2020 dopo nella premiere andata in onda lo scorso 11 giugno lo show ha toccato cifre molto positive: 1.2 milioni di telespettatori per l'episodio che risulta essere quindi il più seguito dell'intera serie, ad oggi. Nei primi cinque giorni, poi, devono aggiungersi anche gli spettatori che hanno potuto vedere la puntata via streaming e che porta il totale complessivo a 1.8 milioni.

Pose, insieme alle altre serie drama di FX come American Horror Story, Sons of Anarchy, Nip/Tuck e The Shield diventa una delle più seguite con la sua premiere.

"Pose ha elevato la nostra cultura e il panorama televisivo come pochi altri show hanno fatto di recente e siamo onorati di poter collaborare con i nostri partner Ryan Murphy, Brad Falchuk e Steven Canals a una terza stagione", ha commentato John Landgraf, presidente di FX Networks e FX Productions. "I nostri ringraziamenti si estendono a tutto il team creativo, incluso Nina Jacobson, Brad Simpson, Alexis Martin Woodall, Sherry Marsh, Janet Mock, Our Lady J, Erica Kay, lo straordinario cast, la crew e tutti quelli a Fox 21 Television Studios e FX Productions per questa serie di incredibile ed emozionante intrattenimento".

La serie ha anche il primato di avere il maggior numero di attori transgender in ruoli regular, così come il maggior numero di attori appartenenti alla comunità LGBTQ nel proprio cast da ricorrenti. Il cast transgender include Mj Rodriguez, Dominique Jackson, Indya Moore, Hailie Sahar e Angelica Ross, che recita al fianco di Billy Porter, Charlayne Woodard, Ryan Jamaal Swain, Dyllón Burnside, Angel Bismark Curiel e Sandra Bernhard.

La seconda stagione di Pose è attualmente in corso su FX. La prima stagione dello show in Italia è disponibile su Netflix.