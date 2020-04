Dove si posiziona The Mandalorian nella timeline di Star Wars? Ce lo mostra Disney+

Gli account social di Disney+ ci vengono in aiuto con un'utile timeline per far sì che il nostro orientamento non venga a mancare nemmeno in una Galassia lonta lontana...

Se infatti stavate pianificando una maratona a tema Star Wars da fare su Disney+, non c'è modo migliore per organizzarsi che avere davanti la timeline ufficiale comprensiva di tutti i film della saga (le tre trilogie più i due spin-off, Solo e Rogue One) e le serie animate (Clone Wars, Rebels e Resistance) presenti sulla piattaforma, a cui a breve si aggiungerà anche l'Episodio IX Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.



Qui di seguito trovate il post e l'immagine condivisa dall'account Twitter di Disney+ e la trascrizione dell'elenco completo dei contenuti a tema Star Wars riportati in ordine cronologico di avvenimenti.





Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma

Star Wars: Episodio II - L'Attacco dei Cloni

Star Wars: The Clone Wars

Star Wars: Episodio III - La Vendetta dei Sith

Solo: A Star Wars Story

Star Wars Rebels

Rogue One: A Star Wars Story

Star Wars: Episodio IV - Una Nuova Speranza

Star Wars: Episodio VI - L'Impero Colpisce Ancora

Star Wars: Episodio VI - Il Ritorno dello Jedi

Star Wars: The Mandalorian

Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio della Forza

Star Wars: Resistance

Star Wars: Episodio VIII - Gli Ultimi Jedi

Star Wars: - Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker