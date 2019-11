Possiamo attenderci una terza stagione per The End of The F***ing World?

La seconda stagione di The End of the F***ing World è appena arrivata su Netflix e i fan che l'hanno già divorata a tempo di record iniziano a chiedersi se ci sarà spazio anche per una terza. La serie, in effetti, poteva concludersi autonomamente con la prima stagione.

Il suo successo però provocò la decisione di continuare. "Ovviamente, pensiamo sempre a come possa continuare qualcosa" ha dichiarato la creatrice della serie, Charlie Covell, a Digital Spy. "Ma penso che il modo in cui abbiamo impostato la seconda stagione sia: se il tema della prima è la fuga, allora nella seconda è il ritorno, il dover affrontare le cose. Quindi è quella transizione dall'adolescenza a una specie di età adulta. Sembra un po' pretenzioso, ma penso che sia come una risposta a ciò che accade nella prima stagione. Perché se resetti i personaggi e lasci che facciano di nuovo la stessa cosa, non credo sia giusto per la storia."

Ma è davvero possibile una terza stagione di The End of The F***ing World? Alla premiere della stagione 2, Charlie Covell non sembrava troppo convinta. "Non credo che vedrete un'altra serie" ha detto alla stampa. "Penso che a volte sia bello fermare le cose e spero che quando vedrete la fine sarete d'accordo."

Lo scorso maggio, però, era stata più possibilista: "Li abbiamo incontrati da adolescenti, e li stiamo portando in età adulta, e non so se sia giusto vedere di più. Non lo so. Dovremo vedere. Mai dire mai. Potremmo fare come Boyhood."

Se ci sarà una terza stagione, in ogni caso, si dovrà aspettare un bel po'. La prima è arrivata su Netflix nell'ottobre 2017, e i fan hanno dovuto attendere due anni per la seconda.

Per quanto riguarda il cast, la serie non può ovviamente prescindere da Alyssa e James (Jessica Barden e Alex Lawther), e immaginiamo confermata anche la mamma di Alyssa, Gwen (Christine Bottomley). I defunti genitori di James (Kelly Harrison e Steve Oram) potrebbero invece apparire nei flashback.

Se non l'hai ancora fatto, leggi qui la recensione di The End of The F***ing World, stagione 2.