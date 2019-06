Il possibile crossover tra Swamp Thing e Constantine che non avverrà più...

Mentre continua incessante la campagna #SaveSwampThings per salvare la sfortunata (ma amatissima) serie DC Universe, cancellata dopo appena un episodio dalla messa in onda, il progetto prodotto da James Wan continua comunque a uscire settimanalmente sul servizio streaming, lasciando un sapore agrodolce in bocca ai fan.

Man mano che la serie procede, dunque, vengono lanciati dettagli e curiosità sull'arrivo di team-up, crossover e personaggi che sarebbero stati poi (presumibilmente) introdotti nelle stagioni future (Swamp Thing era già tutto programmata), tutte cose che purtroppo - stando ai fatti - non accadranno più a causa della cancellazione. Ultimo caso relativo a queste anticipazioni è stato quello di Drive All Night, che ha sostanzialmente annunciato un crossover con Constantine che non avverrà mai.



Nell'episodio viene introdotto The Panthom Stranger, essere misterioso dei fumetti DC che si mostra nei momenti più rocamboleschi e di estremo pericolo. Lo vediamo la prima volta in un barca, mentre alla radio passa In Dream di Roy Orbison, canzone che The Panthom Stranger mima con il labiale, soprattutto la strofa dove si sente "un clown color caramello che chiamano Sandman".

Può sembrare soltanto un curiosa parte della scena, ma in realtà quando nei fumetti John Constantine incontra per la prima volta Sandman (personaggio di Neil Gaiman), succede nell'albo intitolato In Dreams, dove il cacciatore di demoni ascolta proprio lo stesso brano.



Potete anche urlare alla tragedia.