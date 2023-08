'Tutto possibile nel MCU': Marvel anticipa il ritorno di un eroe morto in Secret Invasion

In un universo così grande, le possibilità sono davvero tante. O almeno questo sembra trasparire dalle parole del regista Ali Selim a proposito di Secret Invasion e della morte per la quale si aspettava minacce di morte dal pubblico.

"Non so cosa accadrà a Maria Hill o a Talos. Sono morti. Uno è bruciato, l'altro è seppellito. Ma nel MCU, tutto può succedere. Quindi dove andranno a finire? Non lo so", così ha affermato Ali Selim in una recente intervista per Entertainment Weekly.

Questa dichiarazione è apparsa leggermente sospetta ai fan. In che senso nel MCU tutto può accadere? La morte di Maria Hill al termine del primo episodio di Secret Invasion potrebbe non essere la conclusione per il personaggio interpretato da Cobie Smoulders e spazzato via dallo skrull di Rhodey? C'è la possibilità che ritorni, in qualche modo? Ad altri invece il tragico destino dell'eroina pare davvero il punto della sua storia, soprattutto dopo la visione degli episodi successivi. Ed è qui che il pubblico si divide con le sue teorie e ipotesi.

Cosa ne pensate della dichiarazione di Ali Selim? È possibile secondo voi che facciano ritorno dei personaggi ormai dati per morti? Lasciateci un commento per farcelo sapere.