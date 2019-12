Possibile plot twist romantico per un protagonista della serie animata Harley Quinn

La serie animata Harley Quinn è arrivata al terzo episodio e i fili della trama iniziano a delinearsi: dopo un'inizio ricco d'azione per Harley ed Ivy, gli sceneggiatori allentano un po' la presa quando una protagonista inizia a nutrire un particolare interesse per una new entry:come si evolverà la vicenda? Avrà un impatto sulla storia?

Attenzione, le prossime righe potrebbero contenere alcuni spoiler.

Nell'episodio pilota abbiamo assistito all'evasione delle due villain dall'Arkham Asylum e al loro successivo insediarsi nella città di Gotham, da cui sono nate le prime difficoltà.

Nel secondo, intitolato A High Bar, Harley (Kaley Cuoco) e Ivy (Kate Bell) si uniscono alla Legion of Doom, che farà da cornice all'ingresso del maldestro nipote di Pinguino. Altro personaggio a debuttare nella serie è Kite Man (Matt Oberg), che manifesta sin dall'inizio un interesse per Ivy, la quale sembra ignorare i maldestri tentativi d'approccio del giovane. Alla fine dell'episodio, dopo aver rovesciato accidentalmente una fiala di feromoni sui presenti, Ivy e Kite Man (nella foto in calce) faranno squadra per procurarsi l'antidoto, occasione che darà modo ai due di legare.

In So You Need a Crew?, terzo episodio della serie animata, le due regine del crimine si mettono all'opera per formare una gang, provando a reclutare scagnozzi in un bar, noto per la sua non rispettabile clientela. Quando le due falliscono, Kite Man entra in azione, convincendo un manipolo di criminali ad unirsi alla loro causa.

Durante una discussione tra Harley ed Ivy, nella quale la prima rimprovera alla dama verde di non aver agito prontamente, la nostra chiede, approfittando di un elogio al compagno di squadra, se Kite Man avesse parlato di lei ad Harley.

Nascerà del tenero tra i due villain verdi? Forse lo sgargiante colore che li caratterizza non è l'unica cosa che hanno in comune.

Gli sceneggiatori non si sono pronunciati molto in merito e chissà se questo triangolo tra malvagi non sia un escamotage per il vero fulcro sentimentale della serie: una relazione tra Harley ed Ivy?

Un nuovo episodio di Harley Quinn arriverà il prossimo venerdì: non perdete il folle trailer della nuova serie d'animazione targata DC Universe e passate dal nostro articolo sulla faida tra Kaley Cuoco e Kate Bell