Il Post-Crisi è ancora tutto da esplorare secondo l'attrice di The Flash, Victoria Park

L'Arrowverse non è più quello di prima dopo gli eventi di Crisi sulle Terre Infinite, e le conseguenze del crossover devono ancora manifestarsi in tutta la loro capacità. Cosa vorrà dire questo per The Flash?

Ce lo spiega Victoria Park, l'interprete di Kamilla Hwang, o almeno, ci prova (senza fare spoiler).



"Non posso dire molto, ma i fan possono sicuramente aspettarsi delle conseguenze piuttosto rilevanti. Alcune delle scene in arrivo saranno particolarmente entusiasmanti ed emozionanti" afferma "Credo che alcune di queste siano già state anticipate, come ad esempio il fatto che con un'unica Terra (Earth-Prime) stiano tornando dei villain dal passato dello show, alcuni un po' diversi da come li ricordava il Team Flash".



"Ma altri grandi avvenimenti legati alla Crisi si vedranno man mano che proseguiamo con la stagione" conclude.



Intanto, Cisco si sta prendendo una pausa dal Team Flash (ma state tranquilli, Carlos Valdes non lascerà la serie), e la sta passando in compagnia di Kamilla "Non so se è stato detto esplicitamente nell'episodio, ma da quel che abbiamo capito noi in fase di lettura e discussione delle scene, Kamilla è con Cisco, e starà con lui per un po' durante il suo viaggio, ma tornerà dal Team Flash un po' prima di lui per aiutarli".



Il prossimo episodio della sesta stagione di The Flash, Grodd Friended Me, andrà in onda il 25 febbraio su The CW, e vedrà il ritorno di Gorilla Grodd.