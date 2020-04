Post Malone: concerto di tributo ai Nirvana su YouTube, Novoselic estasiato

Nella notte italiana Post Malone ha trasmesso sul proprio canale ufficiale YouTube un concerto di tributo ai Nirvana, allo scopo di raccogliere donazioni a favore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Coronavirus.

All'evento, durato circa un'ora e venti minuti, hanno preso parte tantissimi esponenti del mondo musicale, tra cui Travis Barker dei Blink 182 che ha accompagnato il cantante alla batteria. Inutile dire che il successo è stato globale, ed il video ha già toccato quota 2,5 milioni di visualizzazioni, con 2.746.705 milioni di Dollari raccolti, a fronte dell'obiettivo di 7,5 milioni. Al raggiungimento dei 5 milioni, Google aggiungerà una somma equivalente: è però ancora possibile partecipare in quanto la campagna scadrà tra 65 giorni.

Post Malone non ha mai nascosto la propria ammirazione per la musica rock e metal. L'artista infatti in più interviste ha rivelato di essere cresciuto a grunge e metal, ed in passato ha anche suonato live con gli Aerosmith. Di recente inoltre ha collaborato con Ozzy Osbourne su alcune canzoni inserite nell'ultimo album del frontman dei Black Sabbath.

Durante la diretta è arrivato anche il commento del bassista dei Nirvana, Krist Novoselic, il quale si è detto estasiato per l'iniziativa di Post Malone: "Post Malone ed i suoi stanno spaccando! Sono fiero di loro! Tutti bravi e talentuosi! Sono commosso".

Dopo One World Together di Lady Gaga andato in onda la scorsa settimana, un'altra iniziativa benefica a sostegno dell'OMS si prende le scene su YouTube.