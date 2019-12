La posta in gioco è altissima nella settima puntata di His Dark Materials

Dopo le ultime vicende di His Dark Materials, i fan sono in trepida attesa di scoprire come andrà avanti la storia di Lyra, personaggio interpretato da Dafne Keen, alla ricerca di un suo amico scomparso.

La penultima puntata della stagione si intitolerà "The Fight to the Death" ed è stata diretta da Jamie Childs mentre la sceneggiatura è opera di Jack Thorne e Philip Pullman, autore della serie di libri da cui è tratto l'omonimo show. Ecco invece la breve sinossi ufficiale condivisa da HBO: "Separata dai suoi amici, Lyra dovrà sfruttare tutte le sue conoscenze per sconfiggere un nemico formidabile. Mrs. Coulter invece pianifica le sue mosse future". In calce alla notizia potete anche trovare un breve teaser, che ci permette di avere una prima anteprima delle vicende dello show.

L'episodio andrà in onda il 15 dicembre sul canale britannico BBC, sarà invece disponibile per la visione a tutti gli abbonati al servizio streaming di HBO a partire dalla giornata successiva. La trasposizione per piccolo schermo dell'opera di Philip Pullman sta avendo un discreto successo, anche grazie alla bravura degli interpreti presenti nelle otto puntate che compongono la prima stagione: oltre alla già citata Dafne Keen sarà presente anche Lin Manuel-Miranda, James McAvoy, Ruth Wilson e Georgina Campbell. Mentre aspettiamo l'arrivo in Italia dello show vi lasciamo con la nostra recensione delle prime 4 puntate di His Dark Materials.