I poster dei film da Oscar in una divertente versione... alla BoJack Horseman

BoJack Horseman purtroppo ha chiuso i battenti con gli ultimi episodi della sesta stagione ma c'è chi non è ancora riuscito a dividersi dai protagonisti della serie di Raphael Bob-Waksberg, come Demi Adejuyigbe, uno degli autori di The Good Place. Il creativo ha pubblicato alcune foto su Twitter di poster di versioni esilaranti dei film da Oscar.

Le immagini mostrano i film protagonisti degli Academy Awards 2020 in versione... BoJack Horseman, con i personaggi della serie che prendono il posto dei protagonisti reali dei film in questione. Ecco allora Mr. Peanutbutter che omaggia Cena con delitto di Rian Johnson. C'è un gioco di parole che riguarda Diane e Piccole Donne di Greta Gerwig. Oppure Bearasite, in una parodia particolare del film di Bong Joon-ho.



I fan dei fumetti adoreranno la parodia di Joker, con BoJack Horseman retrò nel trucco e negli abiti. Senza dimenticare The Adultman, che prende in giro bonariamente The Irishman, il film diretto da Martin Scorsese e il vero grande deluso di questa 92esima edizione della Notte degli Oscar. Ford v Ferrari (titolo originale di Le Mans '66 - La grande sfida) diventa Zoe vs Zelda. Gioia per i fan di Princess Carolyn che vedono il film di James Gray, Ad Astra, diventare Cat Astra.

