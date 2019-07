Finalmente il primo poster e le immagini ufficiali di The Witcher di Netflix

Dopo tanta attesa e acqua alla gola, finalmente Netflix ha deciso di diffondere online il primo poster e le immagini ufficiali del chiacchieratissimo adattamento televisivo di The Witcher, serie di romanzi di Andrzej Sapkowski trasposti anche in videogioco con protagonista lo strigo Geralt di Rivia, qui interpretato da Henry Cavill.

Dopo il camera test con Cavill dello scorso anno, i dubbi su di un possibile miscasting hanno cominciato a serpeggiare nei cuori dei fan duri e puri dei romanzi e dei videogiochi, ma guardando a queste prime immagini ufficiali bisogna ricredersi: la somiglianza e la fisicità sono sorprendenti e anche senza barba è andato radicalmente scemando l'effetto cospalyer dell'inizio, visto che qui Cavill risulta proprio credibile come Geralt, con tanto di costume di scena e spada alla mano.



Insieme a lui, nei rispettivi panni di Ciri e Yennefer, vediamo nelle immagini in calce anche Freya Allan e Anya Chalotra, onestamente credibili nei ruoli, almeno guardando a questo primo first look diffuso da Netflix. I dettagli della trama sono ancora tenuti nascosti, ma immaginiamo che la storia racconterà partendo in medias res le origini di Geralt e una delle sue prime missioni.

Questa la sinossi ufficiale: "The Witcher è il racconto di una famiglia e del suo destino. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Il suo destino si intreccerà poi con quello di una potente strega e di una giovane principessa che nasconde un pericoloso segreto. Insieme, i tre si ritroveranno ad attraversare tra mille peripezie un mondo sull'orlo dell'instabilità".

The Witcher dovrebbe approdare su Netflix entro fine anno, nonostante sul teaser poste ufficiale non compaia nessuna indicazione temporale o un coming soon qualsiasi.