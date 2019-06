Il poster di Jessica Jones 3 anticipa il trailer in arrivo domani

Con l'arrivo della terza ed ultima stagione di Jessica Jones, che ospiterà l'esordio alla regia di Krysten Ritter, si conclude ufficialmente l'era dell'Universo Marvel in mano a Netflix.

Come saprete, infatti, Netflix ha deciso di interrompere i suoi rapporti con la Marvel, cancellando tutte le serie che aveva ospitato sulla propria piattaforma: questo vuol dire niente più nuove stagioni per Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, The Defenders, The Punisher e, naturalmente, la già citata Jessica Jones.

L'ultima stagione - la terza - dedicata all'antieroina dei fumetti della Marvel debutterà sulla piattaforma digitale questo 14 giugno e, come per le ultime stagioni delle altre serie della Casa delle Idee, il marketing è stato pressoché assente. Eppure, ad una settimana dal suo rilascio in rete, Netflix promette quantomeno un full trailer ufficiale che arriverà nella giornata di domani e che promette di far luce su numerose questioni riguardanti quest'ultima avventura televisiva del personaggio interpretato da Krysten Ritter.

Vedremo Trish sdoppiarsi in Hellcat? E chi sarà il villain di questa nuova stagione? Secondo alcuni report, dovrebbe essere una versione televisiva del noto FoolKiller ma, ad oggi, naturalmente questo rumor non ha ancora trovato conferma. Per ingannare l'attesa, eccovi un interessante teaser poster ufficiale che potete visionare, comodamente, qui sotto.