Primo poster ufficiale per la docu-serie The World According to Jeff Goldblum di Disney+

Dopo il poster ufficiale di The Mandalorian e quello di High School Musical: The Musical - The Series, l'account Twitter di Disney+ ha diffuso online anche il primo poster dell'annunciata e interessante docu-serie intitolata The World According to Jeff Goldblum, un nome che è tutto un programma.

Al momento sappiamo che l'interprete di Jurassic Park, Thor: Ragnarok e de La Mosca presenterà l'intera serie, che episodio dopo episodio esplorerà molteplici argomenti che dalla cultura si sposteranno all'intrattenimento fino alle assurdità, il tutto filtrato attraverso gli occhi di Goldblum, del suo straordinario fascino e della sua sagace ironia.



Non ci sono attualmente dettagli in merito alla quantità di episodi, alla loro durata o a possibile ed eventuali guest star. Immaginiamo che verranno svelati più dettagli nel corso del panel Disney+ di questa sera (ora italiana) previsto in occasione dell'annuale D23 di Anaheim, dove verranno anche presentati i trailer di molti dei progetti originali della piattaforma streaming.



Una cosa è però certa: The World According to Jeff Goldblum sarà interamente disponibile su Disney+ a partire dal prossimo 12 novembre, quantomeno in America, dato che per il mercato italiano il servizio non ha ancora una data d'arrivo ufficiale.



Curiosi di scoprire questa interessante docu-serie? Fateci sapere la vostra nei commenti in calce alla notizia.