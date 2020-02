Ecco il poster ufficiale di Freud, nuova serie Netflix in arrivo a marzo

Dopo l'uscita del primo trailer, Netflix ha pubblicato anche il poster ufficiale della prima stagione di Freud, la nuova serie sul padre della psicanalisi che debutterà in streaming il prossimo 23 marzo. La serie si preannuncia come un thriller e racconterà la gioventù e gli esordi di Sigmund Freud.

Il poster è visibile in calce all'articolo, e mostra un primo piano del protagonista, Robert Finster.

La prima stagione di Freud sarà composta da otto episodi. Si tratta di una co-produzione tra Austria e Germania, e le riprese, durate cinque mesi, sono state effettuate tra Vienna e Praga all'inizio del 2019.

L'arrivo di Freud era stato annunciato già da molto tempo, e il progetto era stato presentato per la prima volta nel 2017 in occasione dei Berlin Drama Series Days.

A quanto pare, la serie mostrerà una versione di Sigmund Freud decisamente più avventurosa e spericolata di quella canonica. Lo psicanalista si ritroverà infatti a indagare su un serial killer, insieme all'ispettore Alfred Kiss (interpretato da Georg Friedrich) e alla sensitiva Fleur Salomé (Ella Rumpf). In un momento in cui le rivoluzionari teorie di Freud sono ancora osteggiate, l'ispettore è tra i pochi ad appoggiarlo e a fidarsi di lui.

La serie Freud sarà diretta da Marvin Kren, che figura anche come produttore e sceneggiatore, insieme a Stefan Brunner e Banjamin Hessler. Per le tematiche e le atmosfere, la serie è stata accostata, almeno a giudicare dal trailer, a produzioni come Mindhunter e The Alienist.