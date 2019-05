Ecco il primo poster ufficiale di Katy Keene, prima serie spin-off di Riverdale

Sempre durante gli Upfronts, evento di presentazione dei progetti in arrivo la prossima stagione televisiva, oltre al poster di Batwoman la CW ha mostra anche il primo poster ufficiale dell'annunciata Katy Keene, prima serie spin-off dedicata all'universo di Riverdale e dedicata al personaggio titolare.

Come già rivelato, la serie di Katy Keene ruoterà attorno alle vite e agli amori di quattro personaggi iconici della Archie Comics, tra i quali spicca proprio la protagonista titolare interpretata dalla splendida Lucy Hale, nell'Universo di Riverdale grande leggenda della moda. La serie è però ambientata a New York City, quando questi personaggi inseguivano i loro sogni da ventenni.



La commedia sarà di stampo musicale e racconterà le lotte di questi quattro aspiranti artisti che provano a sfondare in quel di Broadway, sulla passerella della moda e come cantanti, in sala di registrazione. Tra i protagonista della serie anche Ashleigh Murray di Riverdale, interprete di Josie McCoy e sarà ambientata diversi anni dopo gli eventi visti nella scuola della serie originale.



Nel cast di Katy Keene troveremo anche Jonny Beauchamp nei panni di Jorge, Julia Chan in quelli di Pepper Smith e Zane Holtz in quelli di K.O, per un'uscita prevista sulla CW entro la fine del 2019, tra l'estate e l'autunno.