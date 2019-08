Ecco i poster ufficiali per i protagonisti di The Crown 3

C'è tanta attesa per questa terza stagione di The Crown: la serie, già di per sé molto amata, gode dell'hype creatosi dopo due anni di silenzio e dalla curiosità di vedere in che modo saranno resi i membri della famiglia reale dopo il consistente salto temporale che affronterà la serie.

Com'è noto ormai a tutti, infatti, la terza stagione di The Crown sarà ambientata a cavallo tra gli anni '50 e '60 del '900, ragion per cui un ricambio tra gli attori protagonisti è stato inevitabile. Via Claire Foy, quindi, per far spazio all'attrice premio Oscar Olivia Colman, che già sente addosso la pressione dovuta al raccogliere l'eredità di una collega così amata. Del nuovo cast faranno parte anche Tobias Menzies, Helena Bonham Carter e Charles Dance.

I nuovi poster, rilasciati pochi giorni dopo l'uscita del brevissimo teaser nel quale Colman appare per la prima volta nei panni della regina Elisabetta, sono stati concessi come esclusiva ad Entertainment Weekly, per cui vi rimandiamo al link della fonte in calce al nostro articolo. Nelle immagini in questione potrete dare un'ulteriore occhiata alla Colman ma anche un primo sguardo a Menzies e Bonham Carter.

Nella quarta stagione di The Crown, in programma per il 2020, entrerà a far parte del cast anche Emma Corrin nei panni di uno dei personaggi più attesi dell'intera serie: parliamo ovviamente della principessa Diana.