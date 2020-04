Un poster di Westworld 3 rivela il destino di Dolores

Dopo gli ultimi colpi di scena in Westworld 3, i fan dello show presente nel catalogo di HBO sono in attesa di scoprire come continuerà la storia. Un appassionato della serie ha fatto una scoperta molto interessante.

L'opera nata dalla mente di Jonathan Nolan e Lisa Joy è famosa per gli indizi sul futuro dei personaggi sparsi negli episodi, che vengono visti più volte dai suoi fan per scoprire ogni singolo dettaglio. Come potete vedere dal post presente in calce alla notizia, un utente di Reddit ha notato una strana coincidenza su una delle immagini promozionali della serie, che sembra indicare il futuro di Dolores.

Il poster ritrae in primo piano un robot scheletrico, sullo sfondo invece è presente un deserto e una città che sembra ormai abbandonata. Il personaggio interpretato da Evan Rachel Wood è famoso per il suo vestito azzurro, indossato per la prima volta durante la prima stagione, e l'utente del celebre sito social ha notato che sul corpo del robot sono presenti dei pezzi di tessuto dello stesso colore. Che si tratti quindi dello scheletro di Dolores?

