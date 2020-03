Posticipate le riprese della reunion di Friends di HBO Max

Come ormai ci tocca iniziare la maggior parte degli articoli, anche questo presenta nel suo incipit uno stop o un rinvio delle riprese a causa dell'emergenza Coronavirus. Questa volta però si tratta della reunion di Friends di HBO Max. E, questa volta, potrebbe non slittare la data di messa in onda.

Stando a quanto riportato da Deadline, infatti, nonostante il rinvio dell'inizio delle riprese al mese di maggio, si potrebbe ancora fare in tempo per una messa in onda congiunta delle 10 stagioni di Friends e del suo speciale al momento del lancio della piattaforma streaming di WarnerMedia, che avverrà sempre a maggio (non è ancora stata annunciata una data precisa, ma si ipotizza per fine mese).

Purtroppo, considerata la situazione attuale e il suo corrente sviluppo, è improbabile che prima di un paio di mesi si riesca a riprendere il naturale corso dei lavori, e i sempre più severi provvedimenti che si stanno adottando in merito ad assembramenti ed eventi pubblici per evitare un'ulteriore diffusione della pandemia dovrebbero rimanere validi ancora per settimane a venire.

Alla special reunion di Friends targata HBO Max, su cui in realtà sappiamo ancora molto poco, parteciperanno tutti i membri originali del cast, ovvero Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow e Matt LeBlanc, anche produttori (assieme a Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane) del progetto diretto da Ben Winston.