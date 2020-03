Posticipati anche i BAFTA televisivi a causa dell'emergenza Coronavirus

Secondo quanto riportato da Deadline, la British Academy Film Awards (BAFTA) ha deciso di posticipare le cerimonie dei Television Craft Awards e Television Awards a causa dell'emergenza Coronavirus.

"In seguito alle ultime direttive del governo nei confronti del Coronavirus (COVID-19), siamo spiacenti di annunciate che i British Academy Television Craft Awards e i Virgin Media British Academy Television Awards, previsti rispettivamente per il 26 a aprile e il 17 maggio, saranno posticipati a data da definirsi entro la fine dell'anno" si legge nel comunicato ufficiale diffuso dai BAFTA (via Deadline). "L'annuncio delle nomination, previsto per il prossimo 26 marzo, sarà rinviato a un periodo prossimo alla cerimonia. Stiamo lavorando con tutti i nostri partner per esplorare diverse opzioni per le nuove date e speriamo di poterle confermare nelle prossime settimane."

La decisione è stata presa dopo che il governo britannico ha aumentato drasticamente le precauzioni per impedire la diffusione del Coronavirus, consigliando a tutti i cittadini di evitare luoghi di affollamento come cinema e riunioni - misure però ancora lontane da quelle intraprese da altre realtà come quella italiana.

Sempre nel Regno Unito, la cerimonia dei Royal Television Society Programme Awards avverrà senza la presenza del pubblico. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, invece, la chiusura dei cinema potrebbe portare al peggior box office degli ultimi 20 anni.