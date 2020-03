Potere a Stargirl nei nuovi spot tv per la serie DC e nella sinossi del secondo episodio

A maggio debutterà finalmente Stargirl, la serie tv targata DC Universe con protagonista Brec Bassinger. Intanto, due nuovi spot tv e la sinossi del secondo episodio mostrano la giovane eroina abbracciare il proprio destino.

Qualche mese fa è stato annunciato l'arrivo di Courtney Whitmore nell'attuale Multiverso supereroistico targato DC attualmente di base in casa The CW, nonostante qualche titolo sparso qua e là, come Doom Patrol su Amazon Prime Video e Titans e la stessa Stargirl su DC Universe (sebbene quest'ultima andrà in onda proprio su The CW a distanza di un giorno dalla trasmissione sul servizio streaming). Un arrivo corroborato anche da una breve apparizione del personaggio nel megacrossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite.



Ora, due nuovi spot tv e la sinossi del secondo episodio ci danno adesso un'idea più precisa di ciò che ci possiamo aspettare dalla nuova serie prodotta da Greg Berlanti, Geoff Johns, Melissa Carter e Sarah Schecter.



"Dopo un pericoloso incontro con un membro della Injustice Society of America, Pat (Luke Wilson) cerca di convincere Courtney (Bassinger) a lasciar perdere il gruppo di villain. Ma quando Courtney trova quello che crede essere un messaggio da parte loro, chiede invece a Pat di aiutarla. Nel frattempo, Barbara in ufficio fa buona impressione sul suo nuovo capo, Jordan Mahkent (Neil Jackson)".



Il logo aggiornato della serie, inoltre, riporta la tagline "A New Generation of Justice".



Insomma, sembra proprio che Courtney Whitmore sarà la nostra nuova, grande eroina.



Stargirl debutterà il 12 maggio su DC Universe.