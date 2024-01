Che poteri ha Kahhori? Tutto sul personaggio visto in What If 2

Da qualche tempo un'eroina che ha conquistato i nostri kuhhori... ops, intendevamo cuori: Kahhori, ossia la prima supereroina del Marvel Cinematic Universe. Ma cos'ha di speciale questa ragazza? Quali sono i suoi poteri? Scopriamoli insieme!

Introdotta nella seconda stagione di What if...?, Kahhori si presenta subito come un personaggio senza origini Marvel (Kahhori infatti non trova la sua origine nei fumetti del MCU).

I poteri dell'eroina derivano dal Tesseract (il Cubo Cosmico), un oggetto che apre portali e dominalo spazio. Ad affrontarlo sono stati altri eroi, tra cui Captain Marvel. Non è un caso allora che le abilità di Kahhori e quelle di Captain Marvel siano molto simili.

Nelle immagini che troviamo del personaggio, possiamo accorgerci di come i suoi occhi siano spesso blu. Infatti essi, insieme al corpo della ragazza, diventano di un blu acceso quando i suoi poteri si attivano. Dopo tale "accensione colorata", la ragazza, esprimendo la sua grande potenza, riesce ad aprire dei portali.

Per concludere vi rimandiamo ad una nostra notizia recente che include la spiegazione del finale di What if...? 2. Nel frattempo, rendeteci partecipi della vostra visione sul personaggio e sulla serie. L'avete vista? Cosa ne pensate di questa nuova eroina potentissima? Lasciateci un commento per farcelo sapere!