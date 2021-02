Che poteri ha Undici? Analizziamo la protagonista di Stranger Things

L'hype dei fan di Stranger Things è alle stelle per la stagione 4, che porterà avanti le avventure di Undici e dei suoi amici nella battaglia contro il Sottosopra. Abbiamo sentito le incredibili parole di Finn Wolfhard su Stranger Things 4, che non hanno fatto che innalzare ancora di più l'attesa. Oggi, tuttavia, vogliamo fare un passo indietro.

Infatti, vogliamo parlarvi meglio proprio del personaggio di Undici, interpretato da Millie Bobby Brown, per presentarvi i poteri dei quali dispone la giovane protagonista della serie ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer.

Gli incredibili poteri di Undici

La ragazza, che dispone di un incredibile arsenale di abilità, ha da subito mostrato i suoi poteri telecinetici. Tramite la sua mente, è in grado di spostare qualsiasi cosa, da persone, a oggetti, a creature. Tramite la telecinesi, pare che sia anche in grado di danneggiare gli organi interni di un essere vivente. Correlato sempre a questo potere, Undici è anche in grado di far levitare gli oggetti.

Un secondo, importante gruppo di poteri è quello legato alle capacità extrasensoriali: abbiamo visto, soprattutto durante la prima stagione, la giovane ragazza usare la sua percezione per connettersi con il Sottosopra. La vediamo usare questa abilità quando nel settimo episodio del primo arco narrativo dello show, dal titolo Capitolo sette: La vasca da bagno, Undici prova a cercare Will Byers, interpretato da Noah Schnapp, in trappola proprio nell'Upside Down. Tramite la percezione extrasensoriale, la giovane Jane è in grado anche di attivare una sorta di vista remota, che le permette di rintracciare diversi obiettivi lontani da lei. Possiede anche la telepatia e persino la psicometria, che le dà accesso a diverse informazioni riguardo una persona semplicemente toccando un oggetto che le appartiene. Per di più, è pure in grado di leggere nelle memorie delle persone connettendosi a loro nel cosiddetto "Vuoto".

Ovviamente, non ci dimentichiamo nemmeno della sua capacità di aprire, chiudere e manipolare portali con il Sottosopra a suo piacimento, la possibilità di tele-trasportarsi (anche se ancora non è stata dimostrata, in quanto le circostanze che l'hanno portata a trasportarsi nell'Upside Down durante la prima stagione dopo aver sconfitto il Demogorgone). Infine, la ragazza è anche in grado di praticare la biocinesi, ovvero la manipolazione della materia organica.

Un grande numero di poteri, che tuttavia non portano a nessun particolare effetto collaterale, facendo sembrare in questo momento Undici piuttosto overpowered e fin troppo "deus ex machina" della serie. Speriamo che nel corso delle prossime stagioni trovi anche lei degli avversari degni della sua potenza.

Prima di passare ai commenti, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su quanto guadagnino gli attori più giovani di Stranger Things per partecipare alla serie. Ora vogliamo sapere la vostra: cosa ne pensate dei poteri di Undici in Stranger Things? Vi piacciono? Pensate che dovrebbe essere un po' più limitata in futuro? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!