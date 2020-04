Negli USA una maratona TV di Xena... La vogliamo anche in Italia!

Mancano pochi giorni al "compimento" dei 30 giorni di quarantena e per chi come noi ha già visto ogni serie TV e film di Amazon Prime Video, Netflix o Disney+ l'emittente statunitense Syfy ha in programma una super-maratona di Xena: Principessa guerriera e Battlestar Galactica, con Tricia Helfer.

Purtroppo, il canale e il rispettivo sito sono in chiaro solo negli Stati Uniti, che la settimana prossima potranno ri-vedere le iconiche avventure dell'eroina più intrepida e coraggiosa della Magna Grecia... Del resto con un nome come Lucy Lawless, il cui cognome significa proprio "senza regole", non potevamo sperare in niente di meglio.

"L'invincibile principessa guerriera" porta sul piccolo schermo tutta l'epicità e i toni fantastici della mitologia classica: ecco quindi che Xena e la sua fida compagna Olimpia (Renée O'Connor) sfidano chiunque gli si pari davanti pur di difendere gli ideali di libertà e giustizia e poco importa che gli avversari siano potenti re o dei.

Dal prossimo 16 aprile, con ben 10 episodi al giorno, Syfy trasmetterà tutti i 134 episodi di Xena, accompagnati dallo speciale commento della stessa Lawless e di altri membri del cast.

Similmente per il cast guidato da Tricia Helfer, l'emittente proporrà tutte le quattro stagioni di Battlestar, inclusi Razor, lo speciale finale The Plan e persino i capitoli distribuiti via web (o webisodi) per un totale di 100 episodi, 2 film e ben 3 giorni di maratona nonstop.

Se siete cresciuti con Xena ed Olimpia, ma anche Hercules, Iolao, Marte e Corilo condividiamo il vostro dolore nel non poter rivivere in una sola volta queste avventure, ma in memoria dei "bei vecchi tempi" vi lasciamo la memorabile sigla di Xena nel player in alto.