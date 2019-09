Quali potrebbero essere le attrici più adatte al ruolo di She-Hulk?

Come sappiamo, alla D23 Expo dello scorso agosto è stata annunciata una serie dedicata a She-Hulk, che farà così il suo ingresso nella neonata Disney+ e nel Marvel Cinematic Universe. Il personaggio, noto anche come Jennifer Walters, è stato creato da Stan Lee e John Buscema e ha debuttato nei fumetti nel 1980.

Jennifer è la cugina di Bruce Banner (Mark Ruffalo nel MCU), e nei fumetti è intelligente e dotata di un pungente senso dell'umorismo. I suoi poteri sotto forma di She-Hulk sono simili a quelli di suo cugino, ma a differenza di Bruce riesce a mantenere la razionalità anche quando diventa verde.

Con l'annuncio di una serie dedicata a Jennifer Walters, i fan sono sempre più curiosi di sapere chi la interpreterà sullo schermo. Alcune voci nei giorni scorsi indicavano Ronda Rousey come possibile protagonista della serie, e di sicuro la Marvel ha già avviato uno scrupoloso casting. Qui di seguito, riportiamo i nomi di alcune attrici che potrebbero essere perfette per il ruolo di She-Hulk.

Betty Gilpin

L'attrice che sarà scelta per il ruolo non deve per forza essere alta e muscolosa. Basti pensare che Mark Ruffalo ha recitato il suo Hulk grazie a una tuta in motion capture. In Glow, Betty Gilpin ha dimostrato di saper recitare la parte di una lottatrice in modo intelligente e divertente, e di saper dominare anche il ring.

Anne Hathaway

Dal momento che Kevin Feige assicura che le serie Disney+ e i film del MCU saranno completamente intrecciati, possiamo immaginare che la Marvel stia cercando una vera star di Hollywood per farne in futuro la protagonista di un film stand-alone. Anne Hathaway, inoltre, conosce già il mondo dei supereroi per aver interpretato Selina Kyle in Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno.

Kristen Bell

Non dimentichiamo che Jennifer Walters è un avvocato. Sarebbe come se Veronica Mars sfruttasse finalmente quella sudata laurea in legge, e avesse inoltre dei superpoteri...

Blake Lively

Suo marito è Ryan Reynolds, l'interprete di Deadpool, altro supereroe che come She-Hulk infrange spesso la quarta parete. A parte il legame coniugale, è un'attrice fantastica e sarebbe una Jennifer incredibile.

Olivia Wilde

Dopo il fortunato debutto alla regia con Booksmart e una commedia natalizia, ancora senza titolo, per la Universal Pictures, se riuscisse a trovare il tempo per una serie tv oltre a stare dietro la macchina da presa, sarebbe anche lei una eccellente She-Hulk.

Siete d'accordo con queste proposte? Chi vorreste che interpretasse She-Hulk nel MCU?