Povia, gaffe a Vieni da Me: 'Amo le pulizie, sono un gay mancato'

Dopo l'imbarazzante incidente di Pomeriggio5, l'imbarazzo cala anche sulla Rai e il responsabile è il cantante Povia, invitato alla trasmissione "Vieni con Me".

Insieme alla conduttrice Caterina Balivo ha avuto occasione di raccontare come se la sta passando in questo difficile periodo di quarantena: "Ora è un periodo in cui non si guadagna una lira, ma mi sento potente anche solo ad andare a buttare la spazzatura".

I problemi sono arrivati quando ha commentato le attività che svolge in isolamento: "Amo le pulizie, io sono fissato con questo. Sono un gay mancato!". A queste parole, che si basano forse con troppa leggerezza sugli stereotipi di genere, la conduttrice è apparsa abbastanza imbarazzata e ha affermato di non aver ben capito a cosa si riferisse Povia, per poi rivolgergli una critica aperta: "Hai detto un'altra cretinata delle tue, Povia! Una battuta di questo tipo fa ridere solo te, non chiunque".

Intanto, su Twitter c'è già chi si è scagliato sul cantante per la sua uscita infelice, ma il cantante non sembra intenzionato a scusarsi: "La state facendo troppo tragica. Volete farmi passare per scemo! Non ho detto nulla di male".

Difficile capire se ci saranno delle conseguenze per il cantante o se la disputa continuerà altrove. Intanto la televisione italiana si ritrova a fare i conti con un altro scandalo, relativo alle critiche a Giovanna Botteri per il suo aspetto, che sarebbero state portate avanti da Striscia La Notizia. Il programma ha però preso le distanze e ha difeso la conduttrice Michelle Hunziker.