Povia riscrive Bella Ciao per il 25 Aprile: 'L'Invasore è ancora qui'

E' polemica per il video pubblicato da Giuseppe Povia sul proprio account ufficiale Facebook. Il cantautore, nella giornata di ieri, infatti, ha voluto attaccare a suo modo il flashmob lanciato dall'Anpi in occasione del 25 Aprile con una versione modificata di "Bella Ciao", l'inno legato alla Liberazione d'Italia dalla dittatura nazifascista.

Il cantante milanese, divenuto famoso dopo la vittoria di Sanremo 2006, ha esordito dicendo che "probabilmente farò arrabbiare qualcuno, ma è la verità, perciò la dovreste diffondere a macchia d'olio", il tutto condito da un "buon 25 Aprile".

Il testo si configura come una denuncia, ma contiene dei versi molto forti tra cui “Italia ciao, l’americano ti ha liberato dall’invasore, oggi si parla ancora di quel ventennio ma l’invasore è ancora qui: i nuovi Hitler vestono in giacca e cravatta e sono a Bruxelles“, che hanno suscitato non poche polemiche tra i detrattori. Povia sottolinea anche la situazione dei terremotati, ed attacca duramente l'Europa che viene definita una "dittatura morbida" in grado di uccidere in maniera ben più grave rispetto a quelle passate.

Alcuni utenti ovviamente non hanno mostrato il loro disappunto. In un messaggio si legge che "Povia oggi te lo puoi permettere grazie ai nostri partigiani”, altri hanno definito la canzone "uno scempio. Un sacrilegio a tutti quelli che sono morti per farti cantare”.