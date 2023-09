Power Ranger, Netflix svela la nuova serie Cosmic Fury: guardate il trailer

Power Rangers: Cosmic Fury è la nuova serie dedicata a questo franchise pluridecennale, il quale ha alle spalle ormai numerose produzioni televisive, e che non accenna a fermarsi sin dai primi anni novanta. Numerosi ed iconici sono diventati ormai i personaggi dell'universo Saban.

Ecco quindi che era comprensibile come, in molti tra i fan di questo universo, attendessero con ansia che Netflix rilasciasse finalmente un primo trailer di questa nuova interazione. Quest'ultimo è stato rilasciato proprio di recente e potete trovarlo in calce a questa notizia.

Come si può vedere, vengono presentati i personaggi principali: Amelia, Javi, Izzy e Aiyon. Si vede poi una grande scena di battaglia con altre scene dei Rangers mentre passano all'azione ed utilizzano le loro nuove armi da combattimento.

Più avanti nel video compare anche Zayto, in un'epica sequenza di battaglia che coinvolge anche gli zords nel mentre che combattono una gigantesca creatura nel centro della città.

Power Rangers: Cosmic Fury sarà presentato in anteprima su Netflix il prossimo 29 settembre, nel mentre le due stagioni di Dino Fury sono già disponibili sulla piattaforma.

Voi siete emozionati per questo ritorno in grande stile di questi personaggi? Fatecelo sapere!

