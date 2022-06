Power Rangers, nuovi aggiornamenti sull'universo condiviso Hasbro-Netflix

Hasbro e Netflix hanno ufficializzato l'universo condiviso dedicato ai Power Rangers e ora, i lavori di questo franchise stanno per entrare nel vico come dimostra il contratto recentemente firmato da Jenny Klein.

La sceneggiatrice che ha curato The Thing About Pam, ha firmato un contratto complessivo di due anni per la produzione di contenuti TV con Entertainment One, e il suo lavoro servirà alla nascita della prossima serie sui Power Rangers in fase di sviluppo su Netflix. Collaborerà con Jonathan Entwistle nella supervisione dell'universo di questi giovani supereroi che presto potrebbero tornare non solo in tv ma anche al cinema.

"eOne è una casa straordinariamente versatile per sviluppare contenuti originali e, con la sua incredibile scatola dei giocattoli in cui scavare, è un posto così eccitante in cui trovarsi. Non potrei sentirmi più orgoglioso di portare ancora questa storia agli spettatori", ha detto la Klein.

Per il momento, non vi sono ancora particolari informazioni su questo reboot dei Power Rangers, anche se voci e rapporti precedenti hanno accennato al fatto che il film sarebbe stato incentrato sui viaggi nel tempo proprio per incorporare alcune delle vibrazioni e delle sensazioni degli anni '90 provenienti dall'originale serie tv. Questa sembra anche essere una serie separata dall'imminente serie per il 30° anniversario dei Power Rangers, che probabilmente sarà un'esclusiva Netflix.