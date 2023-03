Power Rangers, Amy Jo Johnson sulla sua assenza: 'Non voglio indossare spandex a 50 anni'

Dopo il trailer di Mighty Morphin Power Rangers, ovvero la speciale reunion del mitico show televisivo anni '90 realizzata da Netflix, non è passata inosservata l'assenza di una delle protagoniste della serie originale, cioè Amy Jo Johnson. L'interprete del Pink Ranger però ha negato che la sua mancata partecipazione fosse una questione di soldi.

"Per favore, smettetela di dire che non ho preso parte alla reunion per una questione di soldi. Semplicemente non è vero", ha twittato l'ex Pink Ranger. L'attrice ha continuato: "Forse non volevo indossare lo spandex a 50 anni o non potevo trasferirmi in [Nuova Zelanda] per un mese. Ma di sicuro nessuna delle vostre motivazioni. Sia io che [Jason David Frank] abbiamo scelto di non farlo per le nostre ragioni. Hanno girato prima che lui morisse".

Amy Jo Johnson, interprete anche di Felicity, ha aggiunto di essere "entusiasta di vedere i suoi amici" Davis Yost e Walter Jones "spaccare" nel film, interpretando nuovamente il Blue e il Black Ranger.

La Johnson aveva già annunciato la sua assenza in Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always, che verrà distribuito su Netflix il 19 aprile. In un tweet del 18 gennaio scorso, aveva scritto: "Per la cronaca non ho mai detto di no... semplicemente non ho detto di sì a ciò che mi è stato offerto. Ma ci sono altre cose divertenti in serbo! Non vedo l'ora di guardare i miei amici spaccare di nuovo!".

Secondo la logline di Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always pubblicata da Netflix, il film si svolge "trent'anni dopo che il saggio e potente Zordon ha formato i Power Rangers. La squadra si trova di fronte a una familiare minaccia del passato. Nel bel mezzo di una crisi globale, sono chiamati ancora una volta a essere gli eroi di cui il mondo ha bisogno".

Lo Speciale per il 30° Anniversario si ispira al leggendario mantra del franchise "Once a Ranger, Always a Ranger", ovvero una volta entrati a far parte della famiglia Ranger, si rimarrà Ranger per sempre.