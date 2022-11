Power Rangers, Amy Jo Johnson condivide il dolore per Jason David Frank con i fan

La star di Power Rangers, Amy Jo Johnson, è tornata su Instagram per condividere con i fan il dolore della perdita dell'amico e collega Jason David Frank, scomparso improvvisamente all'età di 49 anni. Johnson, in lacrime e molto provata, ha conversato con i fan per 17 minuti, suonando e ricordando Frank.

"Mi colpisce davvero ciò che è successo e che se ne sia andato, e ho pensato soltanto a voi ragazzi, perché so quanto significavate per lui" ha dichiarato Johnson.

Amy Jo Johnson aveva condiviso un post per salutare per sempre l'amico:"Jase, eri bellissimo e davvero unico. La mia vita semplicemente non sarà la stessa senza la tua energia frenetica, esilarante, amorevole, determinata e creativa. Ti vorrò per sempre bene, caro amico".



Jason David Frank è scomparso nella giornata di sabato a soli 49 anni. Nonostante sui giornali si sia parlato di suicidio in realtà la causa della morte non è stata ufficialmente confermata. Frank era noto soprattutto per il suo longevo legame con il franchise dei Power Rangers, nel quale ha interpretato Tommy Oliver, dapprima come malvagio Green Ranger e poi al fianco degli altri protagonisti come White Ranger e nelle serie successive nelle vesti di Red Zeo Ranger, Red Turbo Ranger e Black Dino Ranger. Anche per questo motivo è il Ranger più longevo della serie. Nel 2017 Jason David Frank aveva partecipato in un cameo nel film Power Rangers (2017).



Frank è principalmente ricordato dai fan degli anni '90 per il ruolo nella prima serie Power Rangers al fianco di Austin St. John e Steve Cardenas (Red Ranger), Walter Emanuel Jones e Johnny Yong Bosch (Black Ranger), David Yost (Blue Ranger), Amy Jo Johnson (Pink Ranger) e Thuy Trang e Karan Ashley (Yellow Ranger).