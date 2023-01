Power Rangers: Amy Jo Johnson spiega perché non sarà nello special di Netflix

Proprio ieri abbiamo visto il trailer dello special Netflix sui Power Rangers, realizzato per omaggiare i 30 anni trascorsi dal debutto della serie originale, ma oggi apprendiamo dell'assenza di Amy Jo Johnson, il Power Ranger Rosa originale, che non farà parte della reunion del cast. L'attrice ha quindi svelato le sue motivazioni in un tweet.

"Per la cronaca, non ho mai detto di no", ha twittato Johnson nel corso della giornata di ieri. "Semplicemente non ho detto sì a ciò che mi è stato offerto. Ma altre cose divertenti sono in serbo! Non vedo l'ora di vedere i miei amici spaccare i culi a tutti!".

Netflix sta iniziando a intensificare la promozione attorno a Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always, lo speciale standalone previsto per il 19 aprile che riunisce David Yost nei panni di Billy Cranston, il Blue Ranger originale; Walter E. Jones nei panni di Zack Taylor, il Black Ranger originale; Steve Cardenas nei panni di Rocky DeSantos, il secondo Red Ranger; Catherine Sunderland nei panni di Kat, il secondo Pink Ranger; Karan Ashley nei panni di Aisha Campbell, il secondo Yellow Ranger; e Johnny Yong Bosch nei panni di Adam Park, il secondo Black Ranger.

Lo speciale vedrà anche la partecipazione dei doppiatori Barbara Goodson, la voce americana di Rita Repulsa, e Richard Horvitz, che ha doppiato il robot Alpha.

Nello special non ci sarà ovviamente il compianto Jason David Frank (il Power Ranger verde), morto lo scorso dicembre. In seguito è stato confermato dalla moglie che Jason David Frank si è suicidato. Dopo la tragica notizia, l'attore è stato immediatamente ricordato dai colleghi del cast di Power Rangers, tutti con grande affetto e tristezza nell'apprendere della sua scomparsa.

Come detto, lo special di Netflix Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always debutterà sulla piattaforma digitale il 19 aprile 2023.