Power Rangers Beast Morphers sta per tornare: ecco la spettacolare sigla

Beast Morphers aveva debuttato in Italia ad ottobre ma è già in arrivo il sequel della serie americana. La sigla testimonia che il mood giovanile e colorato è rimasto invariato.

A dire il vero si tratta della ventisettesima stagione dell'adattamento americano iniziato degli anni '90, ma è la seconda stagione da quando Hasbro ha acquisito i diritti. La storia segue un nuovo team di guerrieri che vivono nel futuro. A dare loro degli straordinari poteri è l'abilità di fondere il DNA umano con la fonte di energia chiamata Morph-X.

È impossibile non essersi imbattuti almeno una volta nella mitologia dei Power Rangers, con le loro tute colorate e la propensione a risolvere i problemi del mondo. Sebbene molto del loro immaginario derivi dalle opere giapponesi di genere Super Sentai, la serie ha avuto un enorme successo anche nel mondo occidentale. Nella prima stagione i combattenti Devon, Zoey, Ravi e Nate, accompagnati dal robotico Steel, avevano il compito di proteggere la fonte di energia Morph-X da Evox, un virus informatico in forma umanoide. Nel finale riuscivano ad avere la meglio, quindi si prospettano nuove minacce e nuove avventure per il team. Nella nuova sigla li vediamo trasformarsi e combattere usando le lame e i blaster tipici della serie.

Ci sarà un reboot dei Power Rangers anche al cinema, e a quanto sembra ci sarà lo zampino del creatore di The End of the F***ing World.