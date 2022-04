Power Rangers, David Yost è pronto a tornare per il trentesimo anniversario?

Il franchise tv dei Power Rangers sta per compiere 30 anni e i fan si stanno chiedendo in che modo Hasbro, che detiene i diritti del marchio, intenda festeggiare un traguardo così importante dopo la conclusione della stagione 2 di Power Rangers: Dino Fury su Netflix entro fine anno. E i rumor riguardano un ritorno inaspettato.

Secondo quanto riporta The Illuminerdi, David Yost, volto storico del franchise nei panni di Billy Cranston nella prima serie Mighty Morphin potrebbe tornare per 'almeno un episodio' nella stagione 30. Al momento non sono emersi dettagli sul ruolo che ricoprirebbe Yost ma potenzialmente potrebbe rivestire i panni di uno dei tanti Ranger che torneranno nella prossima stagione.



In ogni caso i dubbi permangono, visto che Hasbro non ha ancora comunicato le proprie intenzioni sul 30° anniversario del franchise e su quali saranno le sorprese in serbo per i fan.

L'unica certezza è l'universo condiviso dei Power Rangers grazie a Netflix e Hasbro che hanno raggiunto un accordo ufficializzato lo scorso novembre.



Certamente la sensazione è che una nuova era per i Power Rangers sia alle porte e il nome di David Yost è un segnale importante e molto rassicurante per i fan di vecchia data dei celebri personaggi del franchise tv creato da Saban Entertainment.

Insieme a Yost recitarono nelle prime stagioni dei Mighty Morphin anche Austin St. John, Jason David Frank, Walter Emanuel Jones, Thuy Trang e Amy Jo Johnson.



Nel 2019 venne annunciato il reboot dei Power Rangers in relazione al film del 2017.