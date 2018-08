Power Rangers: un fan realizza uno splendido video in versione anime

Power Rangers festeggia quest'anno il suo 25° anniversario e, in occasione dell'evento crossover Shattered Grid, un fan della serie ha pubblicato su Youtube uno splendido video in versione anime.

L'utente in questione è chiamato Snappy Lights e il video, della durata di circa un minuto e mezzo, è stato caricato sulla sua pagina Youtube. In alternativa, potete dargli un'occhiata in calce all'articolo.

I fan degli animi probabilmente riconosceranno anche la musica usata nel video. La traccia infatti è "見 た く な い の" di KANA-BOON e, anche se non è stata utilizzata come tema ufficiale di apertura o di chiusura della serie, l'artista ha contribuito con tanti temi musicali iconici per titoli famosi come Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans, Naruto Shippuden, Boruto: Naruto the Movie e, più recentemente, Boruto: Naruto Next Generations.

Power Rangers Shattered Grid #1 è stato scritto da Kyle Higgins con illustrazioni fornite da Daniele Di Nicuolo e Diego Galindo. Qui la sinossi ufficiale:

"Finisce tutto in Mighty Morphin Power Rangers: Shattered Grid # 1, il finale fuori misura dell'epico libro a fumetti di Higgins e Di Nicuolo che cambia tutto per i Power Rangers in modi che nessuno si aspettava. Copertina principale di Jamal Campbell, con cover variant di Chris Burnham (Batman Incorporated) e Christian Ward (Black Bolt)."