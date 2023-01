Power Rangers: ecco il trailer dello special per il 30° anniversario della serie originale

Se siete nati negli anni '90 non potete non ricordare il primo leggendario show dei Power Rangers. La serie originale, adattamento americano della serie giapponese Kyōryū Sentai Zyuranger, debutto infatti nel 1993 e proprio quest'anno compie 30 anni esatti. Netflix ha ora diffuso il trailer dello special che celebra questa famosa serie per ragazzi.

Questo atteso speciale sarà un evento che celebrerà l'eredità del primo episodio dell'ormai iconico franchise dei Power Rangers. Mighty Morphin Power Rangers è stata una serie televisiva che ha debuttato su Fox Kids. La serie raccontava le avventure dei sei Power Rangers e divenne rapidamente uno degli show più popolari entrando di diritto nella cultura pop degli anni Novanta.

Il trailer di Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always 30th Anniversary Special mostra il ritorno dei personaggi del cast originale, fatta eccezione ovviamente per il compianto Jason David Frank, morto lo scorso dicembre. Il filmato mostra ai fan per la prima volta il dietro le quinte delle riprese dello speciale, compresa la chimica creatasi fuori dallo schermo tra i membri del cast e l'evidente eccitazione nel rivestire i loro amati ruoli del passato.

Il cast di Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always 30th Anniversary Special includerà il Ranger blu originale David Yost, che lasciò la serie nel 1996 dopo aver girato oltre 200 episodi. Ci sarà anche Walter Emanuel Jones, il Ranger nero originale. I due co-protagonisti non hanno nascosto la loro eccitazione per il fatto di lavorare di nuovo insieme dopo aver fatto il primo provino e aver lanciato il franchise dei Power Rangers l'uno accanto all'altro più di tre decenni fa. Ci saranno poi Catherine Sutherland, la seconda Ranger rosa, Karan Ashley, la seconda Ranger gialla, Johnny Yong Bosch, il secondo Ranger nero, e Steve Cardenas, il secondo Ranger rosso, saranno tutti presenti nello speciale dell'anniversario.

Ci sarà anche una nuova aggiunta al gruppo di personaggi, con Charlie Kersh che interpreterà Minh, la figlia dell'originale Ranger giallo, Trini, originariamente interpretata dalla compianta Thuy Trang. Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always 30th Anniversary Special arriverà su Netflix il 19 aprile 2023.