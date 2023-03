Power Rangers: il nuovo trailer dello Special Netflix è pieno di nostalgia e sorprese

Netflix ha diffuso in streaming un nuovo trailer ufficiale per Mighty Morphin Power Rangers, lo speciale realizzato per il 30esimo anniversario della serie classica che ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo generazioni di bambini e ragazzini di tutto il mondo. Ovviamente, c'è molta nostalgia in questa anticipazione, ma anche sorprese.

Non solo il filmato ci mostra il ritorno di alcuni volti familiari, ma i nostri si troveranno ad affrontare una vecchia minaccia. Il trailer, rilasciato da Netflix, ha anche rivelato la trama di questa speciale reunion.

Rita Repulsa ritorna come minaccia per i nostri ranger dopo aver trovato un nuovo corpo da abitare. Sembra che la sua purificazione da Power Rangers In Space sia stata annullata e che abbia intenzione di tornare indietro nel tempo e uccidere i ranger prima che Zondon desse loro i poteri. Questo ha portato i Power Rangers a riunirsi grazie all'aiuto di Alpha 5, e ora hanno il compito di fermare Rita.

Il nuovo trailer presenta anche una manciata di easter egg. Uno di questi è un piccolo tributo a Thuy Trang, che ha interpretato Trini Kwan, l'originale Yellow Ranger nel 1993, scomparsa nel 2001 a causa di un incidente stradale. Charlie Kersh interpreterà Minh Kwan, la figlia di Trini, già apparsa in Power Rangers Dino Fury. Il filmato mostra anche luoghi che hanno fatto parte di altri titoli dei Power Rangers, come i riferimenti a Wild Force e Dino Thunder.

Purtroppo, non tutti i membri del cast originale torneranno per l'imminente reunion. A gennaio, Amy Jo Johnson (la Pink Ranger originale) ha rivelato che non tornerà perché "non ha detto di sì" a ciò che le era stato offerto, ma non ha detto di no al ruolo. Inoltre, in precedenza ComicBook ha confermato che nello speciale sarà incluso un tributo a Jason David Frank (il Green Ranger originale) morto lo scorso anno.

Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always, che celebra il 30° anniversario di Mighty Morphin Power Rangers, uscirà su Netflix il 19 aprile 2023.