Preacher 3: ecco la prima, brevissima occhiata alla nuova stagione: teaser poster!

Grazie a questo nuovo poster (teaser poster) di Preacher 3, rilasciato in esclusiva da IGN, possiamo vedere il first look di Allfather D’Aronique, il personaggio di Jonny Coyne e altro ancora! Date un'occhiata!

Preacher, la serie AMC, sta per debuttare con la terza stagione e adesso, grazie ad IMG, ecco il first look della new season. Per vederlo potete cliccare sul link fonte, QUI.

Il breve filmato ci fa vedere Jesse, Tulip, Cassidy e tutti i principali personaggi secondari, oltre a qualche volto nuovo, non del tutto piacevole... Che qualche problema certamente potrebbe creare nel corso della stagione entrante.

Date pure un'occhiata e diteci se siete curiosi di vedere questa nuova stagione nei commenti, qui sotto!