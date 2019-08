Preacher: online il promo del sesto episodio della stagione conclusiva

Come avete potuto leggere nel nostro speciale dedicato a Preacher la serie è una delle più riuscite nel catalogo di Amazon Prime. Vediamo quindi cosa accadrà nella sesta puntata della quarta stagione grazie al promo e alla prima foto presente online.

Nel corso del prossimo episodio il personaggio di Jesse Custer, interpretato da Dominic Cooper, si troverà suo malgrado alleato al Saint of Killer, con una missione quasi impossibile: uccidere Dio.

L'Apocalisse si fa sempre più vicina, per questo Tulip e Cassidy, rispettivamente Ruth Negga e Joseph Gilgun, sono arrivati in Australia allo scopo di ritrovare il loro vecchio amico. Ecco la sinossi ufficiale della puntata dal titolo "The Lost Apostle": "Starr è alla disperata ricerca del messia scomparso mentre l'apocalisse è ormai imminente. Tulip e Cassidy arrivano in Australia e assumono false identità per trovare Jesse. Il Saint of Killer ha completamente soggiogato Jesse, e lo sta portando verso una fine esplosiva".

In calce alla notizia possiamo vedere anche una foto che ritrae il famoso vampiro della serie. Ricordiamo che la serie è ispirata all'omonimo fumetto di Garth Ennis, se siete appassionati delle opere dell'autore vi consigliamo The Boys, show di Amazon Prime con protagonista Karl Urban. Mentre aspettiamo la messa in onda dell'episodio vi presentiamo il trailer della quarta stagione di Preacher.