Preacher, online il trailer dell'ottavo episodio della quarta stagione

Mentre si avvicina alla sua conclusione, che arriverà con il decimo episodio, la quarta stagione di Preacher mostra alcuni estratti del suo ottavo capitolo con un nuovo trailer.

Come al solito potete visionare comodamente il filmato promozionale all'interno dell'articolo.

Nel nuovo episodio, Masada è in fermento a causa dell'arrivo del Messia: i nostri eroi organizzano un ultimo assalto nel disperato tentativo di contrastare la fine del mondo, ma Dio usa ogni trucco del suo onnisciente arsenale per dividerli. Nel frattempo, di ritorno in Australia, Eugene esce finalmente di prigione.

Ispirato all'omonima serie a fumetti di Garth Ennis e Steve Dillon, Preacher è interpretato da Dominic Cooper, dalla candidata all'Oscar Ruth Negga e da Joseph Gilgun, insieme ad altri attori ricorrenti come i Pip Torrens, Ian Colletti, Graham McTavish, Julie Ann Emery, Noah Taylor, Mark Harelik e Tyson Ritter.

Intrappolati tra profezie celesti, prigioni infernali e guerre nucleari, Jesse, Tulip e Cassidy si fanno strada verso l'Altissimo. Cosa vi aspettate dagli ultimi episodi? Fatecelo sapere nei commenti.

Ricordiamo che la serie si concluderà definitivamente al termine di questa quarta stagione, con i suoi creatori Seth Rogen ed Evan Goldberg, che in futuro saranno impegnati con le prossime stagioni dell'acclamata The Boys. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ad uno speciale che raccoglie tutti i motivi validi per recuperare Preacher.