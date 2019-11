Precipitano gli ascolti di The Walking Dead nel midseason finale

Dopo gli eventi del finale di metà stagione, i fan della serie sono rimasti sorpresi per il comportamento di Carol in The Walking Dead, trovandolo poco coerente con il suo personaggio. Ma le brutte notizie non sono finite: il numero dei telespettatori continua a diminuire.

A sintonizzarsi per il midseason finale sono stati 3,21 milioni, dato più basso da quando la serie ha fatto il suo debutto nell'ottobre del 2010. Nel numero non sono compresi coloro che guarderanno la puntata grazie al servizio streaming di AMC, ma nonostante questo si tratta di un risultato deludente, la serie inoltre è stata superata dalla puntata dedicata al giorno del ringraziamento dei Simpson, cartone che non riesce più a raggiungere i picchi di audience delle prime stagioni. Non sappiamo i motivi di questo calo, anche se, come avete potuto leggere nella nostra recensione dell'ottava puntata di The Walking Dead, la prima parte della stagione si è conclusa in modo debole, senza troppi colpi di scena.

Difficilmente verrà mai cancellato lo show ispirato ai fumetti di Robert Kirkman, diventato nel corso degli anni un vero e proprio franchise, grazie a spin-off, prequel e presto arricchito anche da una trilogia di film che mostreranno la storia di Rick Grimes, protagonista rapito nel corso della nona stagione, ma siamo sicuri che questo continuo calo di ascolti porterà i dirigenti dell'emittente televisiva a modificare qualche elemento dell'opera.