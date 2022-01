Predators, è un documentario la prima serie co-prodotta da Sky e Netflix

Predators è la prima di tre docu-serie che saranno realizzate in co-produzione da Sky e Netflix. Un documentario in sei puntate che mostrerà altrettanti predatori, tra cui orsi polari, cani selvatici e puma impegnati nella massima sfida della sopravvivenza in paesaggi in continua evoluzione.

Da tempo ormai Sky ospita Netflix sulla sua nuova piattaforma, Sky Q, ma i due colossi dei media non hanno mai commissionato congiuntamente una serie prima d'ora.

La docu-serie Predators sarà prodotta da Sky Studios e dalla casa di produzione indipendente True to Nature e debutterà sul canale Sky Nature in Regno Unito, Germania e Italia entro la fine dell'anno (uno dei 4 nuovi canali introdotti da Sky nel 2021) mentre sarà distribuito nel resto del mondo da Netflix. In testa all'articolo potete vedere il teaser della docu-serie diffuso oggi da Sky.

Predators sarà dunque la prima co-produzione Sky-Netflix, che fa parte di un trio di docu-serie svelato oggi dalla direttrice di Sky Documentaries, Poppy Dixon.

Il secondo progetto è Gabon (titolo provvisorio), un documentario sulla storia straordinaria di Lee White, un esperto di scienze ambientali di Manchester che nel 2019 è stato nominato Ministro delle Foreste, del Mare e dell'Ambiente del Gabon dal Presidente Ali Bongo, che lo ha voluto al cuo fianco nella lotta contro il cambiamento climatico e la devastazione delle foreste pluviali.

Infine, Death on the Beach di Sky Crime sarà una trasposizione sul piccolo schermo del caso di alcuni giovani viaggiatori morti in misteriose circostanze sull'isola thailandese di Koh Tao.

Poppy Dixon, a capo di Sky Documentaries, ha dichiarato: "Attraverso Sky Documentaries, Sky Nature e Sky Crime, il nostro pubblico intraprenderà un viaggio nel mondo, assistendo a scene epiche come quelle dei predatori che cercano di proteggere la loro posizione al vertice della catena alimentare, conoscendo la strana coppia ambientalista impegnata nella lotta per proteggere le risorse naturali del Gabon e cercando di scoprire la verità dietro alle morti misteriose in un'isola paradisiaca del sud-est asiatico".

Sempre parlando di Sky e Netflix, di recente Sky ha aumentato il costo dell'abbonamento Intrattenimento Plus, in seguito all'aumento dei prezzi di Netflix in Italia.