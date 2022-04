Prehistoric Planet: ecco il trailer della serie con le musiche di Hans Zimmer

Tanti gli arrivi su Apple TV+ nell'ultimo periodo. La piattaforma si sta impegnando a portare contenuti di qualità, e a soddisfare tutti i palati. E proprio a tal proposito i fan di Jurassic World e dei dinosauri in generale saranno felici: arriverà infatti la serie Prehistoric Planet, di cui è stato appena pubblicato un trailer.

Si tratterà di un vero e proprio evento che presenterà un episodio al giorno per cinque giorni, dal 23 Maggio al 27, e che ci darà una nuova prospettiva su un mondo che un tempo era governato da enormi creature.

Prehistoric Planet è stata curata dai produttori esecutivi Jon Favreau e Mike Gunton e della BBC Studios Natural History Unit (Planet Earth)., A rendere lo show un evento non è solo l'eccezionale natura del progetto, che si propone di raccontarci qualcosa di nuovo su una storia ormai vecchia di 66 milioni di anni, ma è anche il coinvolgimento di personalità importanti. A parlarci di queste creature sarà infatti Sir David Attenborough. Il tutto sarà accompagnato da una colonna sonora originale creata dal pluripremiato premio Oscar Hans Zimmer.

Il team della BBC Studios Natural History Unit si servirà del supporto degli effetti visivi fotorealistici di MPC. La cosa interessante è che conosceremo fatti poco conosciuti e sorprendenti sui dinosauri. Ci troveremo infatti nel Cretaceo, dove esploreremo le ambientazioni del tempo, composte da coste, deserti, acqua dolce, mondi ghiacciati e foreste. Dalle rivelatrici tecniche genitoriali del Tyrannosaurus rex all'esplorazione delle misteriose profondità degli oceani e dei mortali pericoli nel cielo, Prehistoric Planet riporta in vita la storia della Terra come non l'abbiamo mai vista. Siete curiosi?