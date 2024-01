Premi Emmy: chi ha vinto la sfida tra HBO, Netflix, Disney+ e Prime Video?

I vincitori assoluti degli Emmy Awards 2023/2024 sono stati Succession e The Bear, ma quali network o servizi di streaming on demand hanno ritirato il maggior numero di statuette?

Tra HBO, Netflix, Prime Video, Disney+ e tutti gli altri, vediamo com'è andata la 75esima edizione degli Emmy Awards dal punto di vista dei network e delle piattaforme: anche quest'anno, HBO si è confermato il re della tv, avendo ottenuto un totale di nove premi durante la cerimonia tenutasi al Peacock Theatre di Los Angeles, grazie a Succession e The White Lotus, mentre Netflix e FX hanno ottenuto sei vittorie ciascuno, grazie a Beef e The Bear.

Contando anche i Creative Arts Emmy, poi, viene fuori che HBO è stata la migliore rete dell'anno con 31 vittorie tra tutte le serie tv candidate: sempre Succession ha trainato il gruppo con un totale di sei vittorie, inclusa una vittoria per la migliore serie drammatica, il miglior attore (Kieran Culkin) e la migliore attrice (Sarah Snook). Netflix è al secondo posto con 22 vittorie totali, seguito da FX con 16, 10 delle quali arrivate grazie a The Bear. The White Lotus, che è stato lo spettacolo più premiato agli Emmy del 2022, ha ottenuto cinque vittorie totali quest’anno, inclusa un’altra vittoria per Jennifer Coolidge, questa volta come migliore attrice non protagonista in una categoria drammatica dopo che lo spettacolo ha cambiato categoria.

Ennesima delusione invece per Better Call Saul, che ha chiuso la sua run di sei stagioni con un totale di 53 nomination e 0 vittorie.