Ancora premi per Game of Thrones: Peter Dinklage è il Miglior Attore ai SAG Awards

A quasi un anno dalla sua conclusione si continua a parlare di Game of Thrones, anche perché la celebre serie HBO tratta dai romanzi di George R. R. Martin continua a ricevere premi. Stavolta si tratta del SAG Award riconosciuto a Peter Dinklage come Miglior Attore in una Serie Drama.

Dinklage ha interpretato il ruolo di Tyrion Lannister per tutte le otto stagioni della serie, ed è la sesta volta che è stato nominato per tale premio. L'attore ha anche vinto quattro volte l'Emmy per la sua interpretazione, e la sua vittoria di ieri rappresenta uno dei tre premi ricevuti da Game of Thrones per l'edizione annuale dei SAG Awards: lo show si è portato a casa il premio per il Miglior Cast e quello per la miglior performance del cast degli stuntmen. Sul nostro sito trovate tutti i vincitori dei SAG Awards 2020.

La serata di ieri è stata anche l'occasione per parlare nuovamente del controverso finale della serie. In molti, come ricorderete, sono rimasti delusi sia dalle scelte in sé degli showrunner, sia dal fatto che probabilmente si è giunti troppo in fretta alla conclusione.

Tra i difensori della serie c'è Pilou Asbæk che ha parlato del finale di Game of Thrones. L'attore, che nella serie ha interpretato il personaggio di Euron Greyjoy, lo ha definito addirittura "perfetto". Siete d'accordo?