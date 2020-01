La première di Doctow Who 12 è piena di riferimenti a James Bond

L'inizio dell'anno è segnato dal ritorno di Doctor Who con la dodicesima stagione, la seconda con Jodie Whittaker nei panni del Signore del Tempo. Nella première, andata in onda il primo gennaio sulla BBC, gli spettatori hanno potuto gustare delle atmosfere alla James Bond e assistere ai primi colpi di scena. Scopriamo dunque cosa è successo.

Nel corso di Spyfall: Part One, infatti, il Dottore e i suoi compagni (Tosin Cole, Bradley Walsh e Mandip Gill) sono stati impegnati con un'indagine circa una nuova minaccia aliena in seguito a una missione che gli è stata affidata dal MI6.



I paragoni con il franchise di 007 sono emersi fin dai primi minuti, grazie alle musiche utilizzate e alla presenza di diversi gadget, al netto degli elementi caratteristici dello show, come (in questo caso) la presenza di alieni simili a fantasmi che riescono ad attraversare le pareti.

"Tecnicamente conta come la prima Bond donna?", chiede uno degli spettatori, il quale sottolinea come già il titolo dell'episodio e la sinossi richiamassero proprio le avventure della celebre spia con licenza di uccidere.



Per quanto riguarda il colpo di scena, invece, nei minuti finali si scopre che l'agente O (Sacha Dhawan), la quale stava aiutando il Dottore e i suoi compagni, altri non è che una nuova incarnazione de Il Maestro, un temibile antagonista del personaggio interpretato da Whittaker.

I protagonisti, inoltre, sono stati trasportati in una dimensione misteriosa, con Il Maestro che avvisa "tutto quello che pensate di conoscere... è una bugia". La BBC ha anche il trailer del secondo episodio di Doctor Who 12, in cui dovrebbe avvenire la resa dei conti tra i due rivali.



Nei giorni scorsi, lo showrunner Chris Chibnall ha dichiarato che la nuova stagione di Doctor Who ha un tema ben preciso, ma desidera che sia il pubblico a individuarlo con il dispiegarsi della trama e degli episodi.