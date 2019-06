La premiere di Fear The Walking Dead registra un record negativo

Non fa numeri da far girare la testa l'esordio stagionale di Fear The Walking Dead, lo spin-off di The Walking Dead giunto ormai alla quinta stagione.

La premiere di questa stagione ha infatti registrato gli ascolti più bassi nella storia della serie per un primo episodio stagionale. Nonostante ciò, la puntata si è comunque piazzata in cima alle classifiche degli ascolti di domenica sera per la TV via cavo.

Secondo i numeri riportati da TV by numbers l'episodio 5x01 di Fear The Walking Dead ha infatti registrato un punteggio di 0.6 nella fascia degli adulti compresi tra i 18 e i 49 anni, equivalente a 1,97 milioni di telespettatori.

Un calo abbastanza netto rispetto alla premiere della scorsa stagione, che raggiunse un punteggio dell'1,6 nella stessa fascia di cui sopra, raggiungendo la ragguardevole cifra di 6,11 milioni di telespettatori grazie anche alla successiva disponibilità on-demand. L'episodio 4x01, comunque, fu facilitato anche per la pubblicità derivata dal primo crossover tra Fear The Walking Dead e la serie pilota, dalla quale giunsero a fare la loro comparsa Rick Grimes, Jesus e Carol.

Proprio su Rick Grimes questa stagione potrebbe aver qualcosa da dire: i prossimi episodi dovrebbero infatti presentare alcuni collegamenti con i tre film incentrati su Rick annunciati qualche tempo fa. Il trailer dell'episodio 5x02 di Fear The Walking Dead, intanto, è disponibile online.