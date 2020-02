La première di metà stagione di The Flash 6 cita la seconda stagione di Arrow

L'evento Crisi sulle Terre Infinite si è concluso, ma i suoi effetti si sentono ancora in tutte le serie dell'Arrowverse. Durante la première della seconda parte della sesta stagione abbiamo visto dei nuovi villain in The Flash, alcuni fan però hanno notato una citazione alla seconda stagione di Arrow.

Nell'episodio, intitolato "Marathon" il gruppo di personaggi guidati da Barry Allen riceve una visita inaspettata: stiamo parlando di John Diggle. L'aiutante e amico di Oliver Queen aveva il compito di regalare a Barry una maschera del supereroe interpretato da Stephen Amell. Dopo aver creduto che si trattasse di un messaggio per una nuova missione, il personaggio con il volto di Grant Gustin capisce che la maschera gli serve solo a ricordare tutte le persone che contano su di lui.

Questa scena è stata una citazione alla seconda stagione della serie che ha dato il via all'Arrowverse, in particolare della puntata in cui abbiamo conosciuto per la prima volta Barry Allen, all'epoca un semplice medico legale che riesce a scoprire il segreto di Oliver. Alla fine dell'episodio sarà proprio il protagonista di The Flash a regalargli una maschera, così da completare il suo costume.

Non resta che aspettare le prossime puntate della serie per vedere come continuerà la storia del supereroe DC, nel frattempo secondo varie indiscrezioni vedremo un personaggio molto famoso in The Flash 6.