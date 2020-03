Ecco il titolo della première della stagione conclusiva di The 100

Mentre la produzione di diversi show targati The CW è stata sospesa a causa del Coronavirus — segnaliamo The Flash, Lucifer, Riverdale e Supernatural —, le riprese di The 100 sono terminate giusto in tempo e dovrebbe andare in onda regolarmente. Inoltre, è comparso online il titolo dell'episodio che aprirà la stagione finale.

SpoilerTV riporta infatti che la première della settima stagione si intitolerà From the Ashes (dalle ceneri), tratto dal motto del culto apocalittico Seconda Alba, che nella forma completa è From the ashes we will rise (dalle ceneri risorgeremo). Mancano invece informazioni di altro tipo, a partire dalla sinossi. Come anticipato a inizio marzo, la data d'uscita della stagione finale The 100 è prevista per il 20 maggio 2020. Anche se non è esclusa la possibilità di rinvio, per ora l'emittente americana non ha fatto comunicazioni in merito e sembra intenzionata a riprendere la normale programmazione durante il mese di maggio.

Anche se The 100 va incontro alla conclusione, The CW sta sviluppando una serie prequel con Leo Howard, Iola Evans e Adain Bradley tra i primi nomi ad unirsi al progetto. Il nuovo show avrà un backdood pilot durante la settima stagione di The CW, una pratica già usata in passato. Al momento non si conosce il futuro del prequel ma quel che è più probabile, vista la situazione attuale, è che la produzione non inizierà in tempi brevi.