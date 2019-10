La premiere di Supernatural 15 ha anticipato il ritorno di un importante personaggio

I fan di Supernatural si erano detto leggermente preoccupati nel vedere non uno ma ben due Adam Milligan nel full trailer ufficiale della quindicesima e ultima stagione della serie fantasy della CW, ma con la premiere andata in onda ieri in America abbiamo finalmente delle riposte, non per forza piacevoli.

Nell'episodio d'apertura della stagione conclusiva, infatti, Sam e Dean sono stati raggiunti dal corpo privo di mente e anima del loro ex-amico Jack, precedentemente da un demone appena liberato che sperava di tornare all'Inferno. Dialogando con Dean, Jack rivela la notizia che Dio ha aperto ogni porta dell'Inferno, compresa la Gabbia (letteralmente una gabbia) di Lucifero.



I fan di Supernatural ricorderanno perfettamente di quando - nella quinta stagione - Sam era stato posseduto da Lucifero e il suo fratellastro Adam Milligan dall'Arcangelo Michele, quando insieme riuscirono a fermare l'Apocalisse ormai imminente cadendo poi nella Gabbia di Lucifero. Sam venne poi salvato ma Adam rimase incarcerato, fino a quando dopo alcune stagioni un breve viaggio all'Inferno non mostrò alcuna traccia di lui o di Michele.



Ora che la Gabbia è stata aperta, però, c'è il sospetto che il ritorno di Adam sia imminente. Dopo tutto, l'interprete del personaggio, Jake Abel, ha scritto via social: "L'Inferno non conosce furia peggiore di un fratello disprezzato...".



Cosa ne pensate?